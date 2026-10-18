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Başak Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 19 Ekim - 25 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Ekim - 25 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, yazışma, görüşme ve kardeş ilişkileri haftanın başında iş düzeni evindeki dönüşüm baskısıyla gerginleşiyor; retro Venüs ile Plüton arasındaki kare söylediğin bir cümlenin yanlış anlaşılma ihtimalini artırıyor. Mesajlarını göndermeden önce bir kez daha okumak işe yarar. Gün sonunda yapılacaklar listesini kısaltmak zihnini rahatlatır. Ortaklık alanındaki Ay hafta ortasında karşılıklı konuşmayı kolaylaştırır.

Maddi olarak Akrep mevsimi üçüncü evini harekete geçirerek küçük yolculuk, yazışma ve fiyat teklifi konularını canlandırıyor. Merkür'ün geri yürüyüşünden önce önemli belgeleri göndermek, bu alanda aksamaları önler.

Peki ya aşk? Güneş ve Venüs'ün buluşması yakın çevredeki bir sohbetin romantik bir yöne evrilmesini kolaylaştırıyor; ilişkin varsa duygularını yazılı ifade etmek iyi gelir. Bekar Başak ise tanıdık bir ortamda tanıştığı biriyle hafta sonu kısa bir buluşmayı düşünebilir. Akşam kısa bir yürüyüş de iyi gelir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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