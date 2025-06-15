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16 Haziran - 22 Haziran Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
16 - 22 Haziran 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 16 Haziran - 22 Haziran haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için enerji dolu bir dönem başlıyor! Mars'ın burcuna gelişiyle birlikte, adeta bir enerji fırtınası seni saracak. Ancak bu enerji fırtınası bazen kontrol dışına çıkabilir, bu yüzden dikkatli olman gerekiyor.

Bu enerji yükselişi, vücudunda bazı fiziksel etkiler yaratabilir. Özellikle kas zorlanmaları bu hafta senin için bir sorun olabilir. Bu yüzden spor yaparken ani hareketlerden kaçınmanı öneriyoruz. Daha yavaş ve kontrollü hareketler, hem kas zorlanmalarını önleyecek hem de sporu daha keyifli hale getirecek.

Ayrıca sindirim sistemin de bu enerji yükselişinden etkilenebilir. Yemeklerini daha yavaş yemeyi ve sindirimini kolaylaştıracak gıdaları tüketmeyi düşünebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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