16 Haziran - 22 Haziran Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta senin için enerji dolu bir dönem başlıyor! Mars'ın burcuna gelişiyle birlikte, adeta bir enerji fırtınası seni saracak. Ancak bu enerji fırtınası bazen kontrol dışına çıkabilir, bu yüzden dikkatli olman gerekiyor.

Bu enerji yükselişi, vücudunda bazı fiziksel etkiler yaratabilir. Özellikle kas zorlanmaları bu hafta senin için bir sorun olabilir. Bu yüzden spor yaparken ani hareketlerden kaçınmanı öneriyoruz. Daha yavaş ve kontrollü hareketler, hem kas zorlanmalarını önleyecek hem de sporu daha keyifli hale getirecek.

Ayrıca sindirim sistemin de bu enerji yükselişinden etkilenebilir. Yemeklerini daha yavaş yemeyi ve sindirimini kolaylaştıracak gıdaları tüketmeyi düşünebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…