16 Haziran - 22 Haziran Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta Mars, burcunda hareket etmeye başlıyor. Haliyle son derece kıymetli ve güçlü bir enerjinin yükselişine tanık olacaksın. Bu aşamada kendini daha kararlı ve daha üretken hissedeceksin. İş hayatında ve günlük rutinlerinde 'ben hallederim' moduna geçeceksin. Ancak burada küçük bir uyarı: Kendine fazla yüklenmemeye özen göster. Evrenin sana bir diğer mesajı ise kendine de zaman ayırman gerektiği yönünde.

Öte yandan bu hafta Güneş ile Chiron'un olumlu açısı, özellikle finansal konularda yeni bir çözüm sunabilir. Belki beklediğin bir ödeme nihayet eline geçer, belki de yeni bir yatırım fırsatı karşına çıkar. Gözünü dört aç, fırsatları kaçırma!

Aşk hayatında ise biraz dikkatli olman gerekiyor. Neptün'ün retrosu, kafanı karıştırabilir. Eğer karşındaki kişinin niyetinden emin olamadığın bir süreçteysen, bu hafta içgüdülerine daha çok güvenmelisin. Acele kararlar vermek yerine, biraz durup düşünmek ve kalbinin sesini dinlemek senin için daha iyi olabilir. Unutma, sabırsızlıkla verilen kararlar bazen pişmanlık yaratabilir. Bunun yerine aşkta adımlarını dikkatli atmak ve kalbinin sesini dinlemek yıldızların sana sunduğu rehberliği takip etmek önemli olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…