14 Nisan - 20 Nisan Başak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu haftadan itibaren Nisan ayının sonuna dek emeklerinin karşılığını alacaksın. Uzun zamandır sarf ettiğin çabaların, emeklerinin ve sustuklarının karşılığını almak üzeresin.

Mars'ın hayatına girmesiyle iş hayatında yükselmeye, maddi ve manevi anlamda ödüllerle taçlandırılmaya başlayacaksın. Yani bunun için 18 Nisan tarihini beklemelisin. Bu tarihte Mars önce Aslan burcuna geçecek, ardından da 20 Nisan'da Neptün ile üçgen açı oluşturacak. Böylece hak eden, hak ettiğini alacak.

Başarılarınla gurur duyup kutlamaya da hazır olsan iyi edersin. Zira, ulaştığın yeri sevecek, ama daha fazlasını da isteyerek hedefini daha yükseğe dikeceksin. Zaten kimse senin durmanı bekleyemezdi değil mi? Rakiplerin bunu bilseler iyi olur! Bol şans. Haftaya görüşünceye dek şans seninle olsun...