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14 Nisan - 20 Nisan Başak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hak ettiğinizi alabilirsiniz. Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 14 Nisan - 20 Nisan haftası Başak ve yükselen Başak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 14 Nisan - 20 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu haftadan itibaren Nisan ayının sonuna dek emeklerinin karşılığını alacaksın. Uzun zamandır sarf ettiğin çabaların, emeklerinin ve sustuklarının karşılığını almak üzeresin. 

Mars'ın hayatına girmesiyle iş hayatında yükselmeye, maddi ve manevi anlamda ödüllerle taçlandırılmaya başlayacaksın. Yani bunun için 18 Nisan tarihini beklemelisin. Bu tarihte Mars önce Aslan burcuna geçecek, ardından da 20 Nisan'da Neptün ile üçgen açı oluşturacak. Böylece hak eden, hak ettiğini alacak. 

Başarılarınla gurur duyup kutlamaya da hazır olsan iyi edersin. Zira, ulaştığın yeri sevecek, ama daha fazlasını da isteyerek hedefini daha yükseğe dikeceksin. Zaten kimse senin durmanı bekleyemezdi değil mi? Rakiplerin bunu bilseler iyi olur! Bol şans. Haftaya görüşünceye dek şans seninle olsun...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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