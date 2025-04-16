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14 Nisan - 20 Nisan Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Harekete geçmeye hazır mısınız? Zira, koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 14 Nisan - 20 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Nisan - 20 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, hareketli bir haftaya başlıyorsun. Bu hafta uzun süreli uğraşlarının karşılığını alacaksın. Mars, 18 Nisan'da Aslan burcuna geçtiği andan itibaren bugüne dek verdiğin emeklerin ödülüyle taçlanacak, kendinle gurur duyacaksın.  

Bir de 20 Nisan'da Mars ile Neptün üçgen açı oluşturduğunda işte o zaman maddi anlamda tamamen rahatlayacaksın. Zira, iş hayatında hedeflerine ulaşacak, terfi ve ödüllerle onure edileceksin. Belki çokça çalıştın ve zaman zaman yorulup üzüldün ama değdiğini göreceksin. 

Öte yandan herkes başarılarını kutlamak isterken sen ise biraz yalnız kalmak da isteyecek. Çünkü hedefine ulaştığında sıra ne istediğini anlamak için içindeki sesi dinlemeye gelecek. Kalbinin derinlerindeki o sesi dinle, kendine biraz da vakit ver. Bu süreçte yürüyüşler yap, dinlen ve hayattan keyif al. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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