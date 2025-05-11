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12 Mayıs - 18 Mayıs Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
12 - 18 Mayıs 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 12 Mayıs - 18 Mayıs haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta Jüpiter'in İkizler burcuna geçiş yapması ile ortaya çıkan enerjiler sağlığını etkileyebilir. Tam da bu noktada dengeni koruman gerekecek! 

Peki, bunu nasıl yapabilirsin? Öncelikle, sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Özellikle omurga ve sinir sisteminde hassasiyet olabileceğini söylemeliyiz. Bu yüzden, postürüne dikkat etmek, gerektiğinde biraz gerinmek ve belki biraz yoga yapmak iyi olabilir. Bedeninin sesine kulak ve şifa enerjilerinin seni sarmasına izin ver! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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