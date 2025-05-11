12 Mayıs - 18 Mayıs Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta Jüpiter'in İkizler burcuna geçiş yapması ile ortaya çıkan enerjiler sağlığını etkileyebilir. Tam da bu noktada dengeni koruman gerekecek!

Peki, bunu nasıl yapabilirsin? Öncelikle, sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Özellikle omurga ve sinir sisteminde hassasiyet olabileceğini söylemeliyiz. Bu yüzden, postürüne dikkat etmek, gerektiğinde biraz gerinmek ve belki biraz yoga yapmak iyi olabilir. Bedeninin sesine kulak ve şifa enerjilerinin seni sarmasına izin ver! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…