Sevgili Başak, Plüton'un ileri harekete dönmesi günlük rutini ve beslenme düzenini yenilemek için güçlü bir destek veriyor; sindirim sistemin düzenli öğünlerle çok daha rahat çalışacak. Haftanın başında Akrep'teki Ay yazışma ve ekran yoğunluğundan gelen sinir gerginliğini ve baş ağrısını artırabilir, ekran süresini kısmak ve göz egzersizi yapmak yardımcı olur. Hafta ortasında Ay'ın Yay'a geçmesi evde fazla yemeye ve geç saate kalan atıştırmalara yol açabilir, akşam yemeğini erken yemek bağırsaklarını rahatlatır. Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı enerjini yükseltiyor, hafta sonunda Oğlak İlk Dördün'ü sırt ve omurga duruşunu kontrol etmen için bir hatırlatma gibi. Probiyotik içeren yoğurt ya da kefir bağırsak florana destek olur. Bol su ve bitki çayı tüketmek de sindirimi hızlandırır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…