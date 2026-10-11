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Başak Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 12 Ekim - 18 Ekim haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Plüton'un ileri harekete dönmesi günlük rutini ve beslenme düzenini yenilemek için güçlü bir destek veriyor; sindirim sistemin düzenli öğünlerle çok daha rahat çalışacak. Haftanın başında Akrep'teki Ay yazışma ve ekran yoğunluğundan gelen sinir gerginliğini ve baş ağrısını artırabilir, ekran süresini kısmak ve göz egzersizi yapmak yardımcı olur. Hafta ortasında Ay'ın Yay'a geçmesi evde fazla yemeye ve geç saate kalan atıştırmalara yol açabilir, akşam yemeğini erken yemek bağırsaklarını rahatlatır. Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı enerjini yükseltiyor, hafta sonunda Oğlak İlk Dördün'ü sırt ve omurga duruşunu kontrol etmen için bir hatırlatma gibi. Probiyotik içeren yoğurt ya da kefir bağırsak florana destek olur. Bol su ve bitki çayı tüketmek de sindirimi hızlandırır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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