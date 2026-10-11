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Başak Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 12 Ekim - 18 Ekim haftası Başak ve yükselen Başak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 12 Ekim - 18 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Plüton'un ileri harekete dönmesi çalışma düzeninde para kaybettiren verimsiz süreçleri ayıklamak için bu haftayı ideal kılıyor. Haftanın başında Akrep'teki Ay yazışma ve belge trafiğinde ödeme maddelerine ayrıntılı bakmanı sağlıyor, bir sözleşmedeki küçük yazıları atlamamak önemli. Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı gizli kalmış bir alacağı ya da unutulmuş bir iadeyi hatırlatabilir. Yazışma evindeki Venüs retrosu eski bir fatura konusunu açtığı için imzaları birkaç gün ertele. Oğlak İlk Dördün'ü hafta sonuna doğru yaratıcı harcamalarını ve riskli yatırımlarını sorgulatıyor. Aylık gelir gider tablonu bu hafta güncellemek önümüzdeki haftalar için net bir yol haritası verir. Faturalarını otomatik ödemeye bağlamak unutma riskini azaltır. Kullanmadığın abonelikleri iptal etmek aylık bütçeni rahatlatır.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Yıllık Başak Burcu Yorumu

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Yıllık Başak Burcu Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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