Sevgili Başak, Plüton'un ileri harekete dönmesi çalışma düzeninde para kaybettiren verimsiz süreçleri ayıklamak için bu haftayı ideal kılıyor. Haftanın başında Akrep'teki Ay yazışma ve belge trafiğinde ödeme maddelerine ayrıntılı bakmanı sağlıyor, bir sözleşmedeki küçük yazıları atlamamak önemli. Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı gizli kalmış bir alacağı ya da unutulmuş bir iadeyi hatırlatabilir. Yazışma evindeki Venüs retrosu eski bir fatura konusunu açtığı için imzaları birkaç gün ertele. Oğlak İlk Dördün'ü hafta sonuna doğru yaratıcı harcamalarını ve riskli yatırımlarını sorgulatıyor. Aylık gelir gider tablonu bu hafta güncellemek önümüzdeki haftalar için net bir yol haritası verir. Faturalarını otomatik ödemeye bağlamak unutma riskini azaltır. Kullanmadığın abonelikleri iptal etmek aylık bütçeni rahatlatır.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…