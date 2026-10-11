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Başak Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 12 Ekim - 18 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Ekim - 18 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Plüton'un ileri harekete dönmesi günlük iş düzenini ve çalışma alışkanlıklarını kökten yenileme isteği uyandırıyor; hafta boyunca verimsiz süreçleri ayıklamak mümkün. Haftanın başında Akrep'teki Ay yazışmalarda ve toplantılarda ayrıntıya girmeni, ilk fark ettiğin hataları gözden kaçırmamanı sağlıyor. Hafta ortasında Ay'ın Yay'a geçmesi ev ve aile konularını öne çıkarıyor, işi eve taşımamak gerekir.

Maddi olarak Oğlak İlk Dördün'ü hafta sonuna doğru yaratıcı harcamalarını ve riskli yatırımlarını sorgulatıyor. Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı gizli kalmış bir kazanç ya da unutulmuş bir alacak konusunda sana destek verebilir. Yazışma evindeki Venüs retrosu eski bir fatura ya da sözleşme maddesini gündeme getirdiği için imzalarını acele etme.

Peki ya aşk? Venüs retrosu yazışmalarda kapanmamış bir konuşmayı yeniden açabilir; ilişkin varsa hafta ortasında evde sakin bir akşam geçirmek bağınızı güçlendirir. Bekar Başak ise cevapsız kalan eski bir yazışmayı kapatmak isteyebilir; arkadaş aracılığıyla ya da mesajla tanışacağı yeni biriyle de kolay anlaşabilir, hız yapmadan ilerlemek en doğrusu.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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