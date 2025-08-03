4 Ağustos - 10 Ağustos Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta senin için birazcık dalgalı bir yolculuk olacak gibi duruyor. Gökyüzündeki gezegenlerden Merkür, güçlü çekim alanıyla iş hayatında birazcık türbülans oluşturabilir. İletişimde yaşanacak minik aksaklıklar, yanlış anlaşılmalar ve belki de ertelenmiş işlerin tekrar karşına çıkması gibi durumlarla haşır neşir olabilirsin. Eski projelerin tozlu raflardan indirilip yeniden masaya yatırılması da gündemde olabilir. Bu dönemde sakinliğini koruman ve detaylara takılmadan, planlı ve programlı bir şekilde ilerlemen hayati önem taşıyor.

Bir yandan da Kova Dolunayı, iç dünyanı, bilinçaltını ve duygusal dengeni yeniden incelemene yardımcı olacak bir enerji yaratıyor. Bir dönemi sessiz sedasız kapatıp, belki de üzerinde taşıdığın bir yükten özgürleşmek için oldukça güçlü bir zaman dilimi içindesin. Bu süreçte meditasyon yapmayı deneyebilir, rüyalarına daha çok önem verebilir ya da sanatsal uğraşlarla meşgul olabilirsin. Bu tür aktiviteler, ufkunu genişletebilir ve yeni bakış açıları kazanmana yardımcı olabilir. Bu yeni perspektifler, iş hayatında daha hızlı ilerlemeni destekleyebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…