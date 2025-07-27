28 Temmuz - 3 Ağustos Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça ilginç ve heyecan verici gelişmeler var. Venüs, su elementiyle birlikteliğine başlıyor. Bu durumda zaten güçlü olan sezgilerin adeta bir süper güç haline gelebilir. Bu, özellikle iş hayatında sana büyük bir avantaj sağlayabilir.

İş yerinde, mesai arkadaşlarının hislerini ve düşüncelerini onlar henüz bir kelime etmeden anlayabilir, hatta adeta onların ruh hallerini okuyabilirsin. Bu durum, iş yerindeki rekabet ortamında seni bir adım öne geçirebilir. Ayrıca, farkında bile olmadan, ekip içindeki krizleri önleyen bir nevi sessiz kahramana dönüşebilirsin. Bu durum, liderlik rolünü üstlenmenin en dengeli ve etkili yolu olacaktır.

Haftanın sonuna doğru, gökyüzündeki Mars ile Jüpiter üçgeninin enerjisi seninle buluşacak. Bu enerji, yeni bir iş fikriyle de buluşmanı sağlayabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…