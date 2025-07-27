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28 Temmuz - 3 Ağustos Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 28 Temmuz - 3 Ağustos haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 28 Temmuz - 3 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça ilginç ve heyecan verici gelişmeler var. Venüs, su elementiyle birlikteliğine başlıyor. Bu durumda zaten güçlü olan sezgilerin adeta bir süper güç haline gelebilir. Bu, özellikle iş hayatında sana büyük bir avantaj sağlayabilir.

İş yerinde, mesai arkadaşlarının hislerini ve düşüncelerini onlar henüz bir kelime etmeden anlayabilir, hatta adeta onların ruh hallerini okuyabilirsin. Bu durum, iş yerindeki rekabet ortamında seni bir adım öne geçirebilir. Ayrıca, farkında bile olmadan, ekip içindeki krizleri önleyen bir nevi sessiz kahramana dönüşebilirsin. Bu durum, liderlik rolünü üstlenmenin en dengeli ve etkili yolu olacaktır.

Haftanın sonuna doğru, gökyüzündeki Mars ile Jüpiter üçgeninin enerjisi seninle buluşacak. Bu enerji, yeni bir iş fikriyle de buluşmanı sağlayabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Balık burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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