28 Nisan - 4 Mayıs Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta Plüton ve Venüs'ün güçlü enerjisiyle aşk hayatını daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Ancak, burada önemli bir uyarımız var: Kalbinin en derinlerinde sakladığın arzularla bilinçaltının en gizli köşelerinde yer alan istekler arasında sıkışıp kalmamalısın. Bu dönemde, duygularını ve isteklerini dengede tutmanın önemi büyük.

Eğer dikkatli olmazsan, flörtöz enerjin bu hafta doruklara çıkacak. İşte bu durumda, geçmişteki ilişkileri ve anıları tekrar gündeme getirmek ve eski defterleri açmak pek de iyi bir fikir olmayacaktır. Geçmişin hatıraları yerine, yeni başlangıçlara odaklanman. Geçmişi geride bırakıp flörtleşeceksen yeni biriyle tanışmaya da hazır olmalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…