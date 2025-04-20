21 Nisan - 27 Nisan Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta iş hayatında büyük değişiklikler beklemiyoruz aslında. Standart düzene devam etmek ve Nisan ayının hedeflerine ulaşmak gündeminde olabilir. Hatta taşları yerinden oynatmak ya da alıştığın sınırlardan dışarı çıkmak istemiyor gibisin.

İşte tam da bu noktada dönemsel hedefler, günlük işler ve alıştığın düzene devam etmek senin için bir hayli önem kazanabilir. Haftanın son günü Boğa burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay, güvenlik arayışını tetikleyebilir. Ne diyelim, bırak bu hafta her şey olduğu gibi kalsın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun...