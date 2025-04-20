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21 Nisan - 27 Nisan Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
21 - 27 Nisan 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Büyük aksiyonlarla dolu hafta Boğa burcunda Yeni Ay'la bitecek! Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 21 Nisan - 27 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Nisan - 27 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta iş hayatında büyük atraksiyonlar beklemiyoruz! Standart düzene devam edip Nisan ayının hedeflerine ulaşmak gündeminde yer alabilir. Dönemsel hedefler, günlük işler ve alıştığın düzene devam etmek senin için önemini artırabilir. Anlaşılan, haftanın son günü Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay, sende güvenlik arayışını tetikleyebilir. 

Aşkı soruyorsan, romantik konularda da güvenlik ilk önceliğin haline gelebilir. Güvenli ve dengeli bir ilişki kadar özgürlük de gündeminde yer alabilir. Yani zaman zaman yalnız kalmayı da istediğin bir hafta olabilir. Partnerinin gelecek planları ise seni biraz korkutabilir. Bekarsan, flörtöz bir enerji ile güvenebileceğin bir bağ kurmaya hevesli olabilirsin. 

Stabil bir hafta olsa da kendi hareketini kendin yarat deriz. Bir dağ yürüyüşü, tırmanış ya da ekstrem sporlarla heyecana ne dersin? Bedenine hareket ve enerji, dolayısıyla şifa getirecek harekete geçmenin tam vakti. Spora ve fiziksel aktiviteye bolca vakit ayırmalısın. Bu arada sağlıklı beslenmeyi de unutma, bir kez de biz söyleyelim; abur cuburu abartma. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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