2 Haziran - 8 Haziran Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta kariyer hayatında gerçekçi olmak her zamankinden çok daha önemli hale gelecek. Gökyüzü, Venüs'ün Satürn ile gerçekleştirdiği kare açı sayesinde, hedeflerine daha disiplinli bir şekilde odaklanman gerektiğini vurguluyor. Hayalperestliği bir kenara bırakıp somut hedeflerine odaklanman gereken bir dönemdesin. İş hayatında atacağın adımları dikkatlice planlaman ve ayrıntılara önem vermen, bu hafta sizin için kritik önem taşıyor.

Aşk hayatına gelirsek, bu hafta romantik ilişkilerinde yeni bir sayfa açman için gökyüzü sana güzel fırsatlar sunuyor. Merkür ve Jüpiter'in kavuşumu, aile içinden ya da geçmişten tanıdığın biriyle duygusal bir bağ kurman için mükemmel bir zemin hazırlıyor. Bu hafta, eski dostlarınla yeniden bağlantı kurmanın, geçmişteki anıları canlandırmanın ve belki de eski bir aşkı yeniden alevlendirmenin zamanı olabilir.

Unutma bazen geçmişten gelen kişiler hayatımıza yeni bir renk katabilir. Dünden bugüne kalbini hızlandıran kişi senin kaderin olabilir. Gerçek olduğuna inanıyorsan, aşkı sakın reddetme! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…