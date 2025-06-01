2 Haziran - 8 Haziran Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta aşk hayatında yeni bir döneme adım atman için gökyüzü sana harika fırsatlar sunuyor. Merkür ve Jüpiter'in kavuşumu, romantik ilişkilerinde yeni bir başlangıç yapman için mükemmel bir atmosfer oluşturuyor. Aile içinden ya da geçmişten tanıdığın biriyle duygusal bir bağ kurman için en uygun zaman bu hafta. Eski dostlarınla yeniden bağlantı kurmanın, geçmişteki anıları canlandırmanın ve belki de eski bir aşkı yeniden alevlendirmenin tam zamanı.

Unutma, bazen geçmişten gelen kişiler hayatımıza yeni bir renk katabilir. Dünden bugüne kalbini hızlandıran kişi belki de senin kaderin olabilir. Eğer içinde bir yerlerde gerçek olduğuna dair bir his varsa, sakın aşkı reddetme. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…