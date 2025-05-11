12 Mayıs - 18 Mayıs Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça hareketli olacak, biraz enerji topla deriz! Zira Jüpiter, İkizler burcuna geçiş yapmaya hazırlanıyor. Bu, ev ve aile hayatına dair maddi konuları ön plana çıkarabilir. Acaba yeni bir ev arayışında mısın ya da evini baştan aşağıya yenileme planları mı yapıyorsun? Böyle bir durumda, Jüpiter'in enerjisi sana yardımcı olabilir.

Ayrıca, ailenle ilgili mali konular da sürprizlerle dolu olabilir. Belki beklenmedik bir miras haberi alabilirsin ya da bir aile üyesinden beklenmedik bir maddi destek gelebilir.

Bir yandan da Ay düğümlerinin değişimi, senin uzun vadeli kariyer hedeflerini gözden geçirmen için bir fırsat sağlayabilir. Yeni bir iş arayışındasın ya da mevcut işinde daha yükseklere çıkmayı hedefliyorsan; bu hafta, isteklerini yeniden değerlendirmek en iyisi olacaktır. Gözünü zirveye dik! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…