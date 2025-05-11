12 Mayıs - 18 Mayıs Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili, Balık bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Gökyüzünün büyük gezegeni Jüpiter, İkizler burcuna geçiş yapıyor. Bu, ev ve aile hayatına dair maddi konuları gündeme getirebilir. Yeni bir ev arayışında veya evini yenilemek üzere olabilir misin? Öte yandan ailenle ilgili mali konular da sürprizlerle dolu olabilir. Beklenmedik bir miras haberi ya da bir aile üyesinden beklenmedik bir maddi destek söz konusu olabilir.

Ayrıca, Ay düğümlerinin değişimi de senin uzun vadeli kariyer hedeflerini gözden geçirmen için bir fırsat olabilir. Belki de yeni bir iş arayışındasın ya da mevcut işinde yükselmek istiyorsun. Bu hafta, hedeflerini ve isteklerini yeniden değerlendirmek için ideal bir zaman olacak. Zira, doğru hedefler seni başarıya götürecek.

Ve son olarak, bu hafta Akrep Dolunayı, uzak mesafe ilişkilerinde bir dönüm noktası yaratabilir. Belki de uzun süredir görüşmediğin bir sevgiliyle karşılaşabilirsin veya yurt dışında yaşayan biriyle romantik bir ilişkiye başlayabilirsin. Ancak tutkuların ve kararların çatışabilir, bu yüzden dikkatli olmalısın. Bu hafta, aşk hayatında önemli bir karar vermen gerekebilir. Açıkçası bu ara uzakları yakın etmeye hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…