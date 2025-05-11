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12 Mayıs - 18 Mayıs Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
12 - 18 Mayıs 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 12 Mayıs - 18 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Mayıs - 18 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili, Balık bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Gökyüzünün büyük gezegeni Jüpiter, İkizler burcuna geçiş yapıyor. Bu, ev ve aile hayatına dair maddi konuları gündeme getirebilir. Yeni bir ev arayışında veya evini yenilemek üzere olabilir misin? Öte yandan ailenle ilgili mali konular da sürprizlerle dolu olabilir. Beklenmedik bir miras haberi ya da bir aile üyesinden beklenmedik bir maddi destek söz konusu olabilir. 

Ayrıca, Ay düğümlerinin değişimi de senin uzun vadeli kariyer hedeflerini gözden geçirmen için bir fırsat olabilir. Belki de yeni bir iş arayışındasın ya da mevcut işinde yükselmek istiyorsun. Bu hafta, hedeflerini ve isteklerini yeniden değerlendirmek için ideal bir zaman olacak. Zira, doğru hedefler seni başarıya götürecek. 

Ve son olarak, bu hafta Akrep Dolunayı, uzak mesafe ilişkilerinde bir dönüm noktası yaratabilir. Belki de uzun süredir görüşmediğin bir sevgiliyle karşılaşabilirsin veya yurt dışında yaşayan biriyle romantik bir ilişkiye başlayabilirsin. Ancak tutkuların ve kararların çatışabilir, bu yüzden dikkatli olmalısın. Bu hafta, aşk hayatında önemli bir karar vermen gerekebilir. Açıkçası bu ara uzakları yakın etmeye hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Balık burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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