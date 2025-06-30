Temmuz Aslan Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Bu ay sağlığınızın ana teması: stres yönetimi. Merkür retrosunun burcunuzda olması zihinsel yorgunluk, iletişim kaynaklı gerginlik ya da unutkanlık yaratabilir. Ayın sonunda Venüs’ün Yengeç’e geçmesiyle birlikte ruhsal dinginlik arayışınız artacak. Bu ay genelinde öfke krizlerine ve stres kaynaklı ani hastalıklara açık olacağınızdan dikkat etmenizi öneririz. Sağlıklı bir ay olsun!