Mayıs Aslan Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Ayın ilk yarısı kariyerde hem enerjik hem de rekabet dolu günler geçireceksiniz. Güneş’in Boğa’daki hareketi sizi iş hayatında daha görünür, dikkat çekici ve kararlı yapacak.

17–18 Mayıs’ta Güneş-Uranüs kavuşumu işte sürpriz gelişmelere açık bir zamanı işaret ediyor. Beklenmedik bir teklif, yön değişikliği ya da yeni bir pozisyon söz konusu olabilir.

24–30 Mayıs arasında Merkür ve Güneş’in Plüton’la yapacağı olumlu açı, güçlü iş bağlantılarını artırabilir. Patron figürleriyle etkili iletişim kurabilirsiniz. Ancak rekabet konularına dikkat etmelisiniz. Hiç beklemediğiniz şekilde bazı düşmanlıklar görebilirsiniz.