Haziran Aslan Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sizin için sağlık alanında dikkat ve denge ön planda olacak. Mars’ın Başak burcundaki seyahati özellikle sindirim sistemi, kaslar ve genel bedensel dayanıklılığınıza odaklanmanızı gerektiriyor. Bu dönemde düzenli egzersiz yapmak ve beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmek önemli hale gelebilir.