Haziran Aslan Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Sizin için bu ay aşk hayatı biraz daha ciddi meselelerin konuşulduğu ve krizlerin çözümlenebileceği bir ortam sunacak. 11 Haziran’da Yay burcunda gerçekleşecek dolunay, aşk hayatınızda bir tamamlanma ya da önemli bir karar sürecini gündeme getirebilir; devam eden bir ilişkide netleşme, flörtte ciddi adımlar ya da bazı Aslanlar için bir duygusal sonlanma olabilir. Bu dönemde hislerinizi ciddiyetle değerlendirmeniz gerekebilir.

25 Haziran’da Yengeç burcundaki yeni ayla birlikte ise geçmiş ilişkileri düşünmeye başlayabilirsiniz. Bu yeni ay içsel kapanışları ve duygusal temizlik sürecini başlatabilir. Kalbinizi dinlemek ama aynı zamanda geçmişten gelen yükleri bırakmak bu ay önemli.