Ağustos Aslan Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu ayın enerjisi tamamen senin üzerinde toplanıyor. 9 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşen Dolunay, ilişkilerini bir mikroskop altına alıyor ve belirsizliklerin üzerindeki sis perdesini kaldırıyor. Bu, içinde bulunduğun ilişkilerde net kararlar almana yardımcı oluyor. Ağustos ayı itibarıyla, kendi yolunu çizmeye ve iş hayatında seni motive eden hedeflerine ulaşmaya tamamen hazırsın.

Eğer iş ortaklıkların, danışmanlık hizmeti aldığın kişiler veya senin için bir yol gösterici olan biri varsa, bu Dolunay'da yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Merkür'ün 11 Ağustos'ta retrosunu tamamlamasıyla birlikte, kararların daha sağlam bir temele oturacak ve attığın imzalar daha kalıcı bir değer kazanacak. İşte bu, son kararlarının maddi ve manevi anlamda kazanç getireceğinin habercisi.

Bu ayın yıldızı sensin! Özellikle de 22 Ağustos'ta Başak burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, maddi konularda daha düzenli ve organize olmanı sağlayacak. Harcamalarını kontrol altına alabilir, değer verdiğin alanlara daha bilinçli bir şekilde yatırım yapabilirsin. Gündelik yaşamında da öz güveninin arttığını hissedeceksin. Yani, sahne sanatları, yaratıcılık gerektiren işler ve liderlik pozisyonları seni bekliyor! Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…