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Ağustos Aslan Burcu Aylık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
Ağustos 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Gökyüzü Ağustos ayında bir hayli hareketli! Aslan ve yükselen Aslan burçları Ağustos ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ağustos ayı nasıl geçecek? Bu ay Aslan ve yükselen Aslan burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu ayın enerjisi tamamen senin etrafında toplanıyor! 9 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşen Dolunay, ilişkilerinde bazı belirsizlikleri aydınlatıyor ve net kararlar almana yardımcı oluyor. Ağustos ayı itibarıyla kendi yolunu çizmeye, iş ve kariyer hayatında sana motivasyon veren hedeflerine ulaşmaya hazırsın!  

Öte yandan iş ortaklıkların, danışmanlık hizmeti aldığın kişiler veya senin için bir yol gösterici olan biri varsa, bu Dolunay'da yeni bir sayfa açmanın zamanı geliyor. Merkür'ün 11 Ağustos'ta retrosunu tamamlamasıyla birlikte, kararların daha sağlam bir temele oturacak ve attığın imzalar daha kalıcı bir değer kazanacak. İşte bu da son kararlarının maddi ve manevi anlamda kazanç getireceğinin habercisi! 

Bu ayın yıldızı sensin! Özellikle 22 Ağustos'ta Başak burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, maddi konularda daha düzenli ve organize olmanı sağlayacak. Harcamalarını kontrol altına alabilir, değer verdiğin alanlara daha bilinçli bir şekilde yatırım yapabilirsin. Gündelik yaşamında öz güveninin arttığını hissedeceksin. Sahne sanatları, yaratıcılık gerektiren işler ve liderlik pozisyonları senin için en parlak alanlar olacak.

Tabii ki aşk hayatını da unutmadık! 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan burcuna geçişi, aşk hayatını adeta bir festival havasına dönüştürecek. Yeni tanışmalar, romantik anlar ve içten gelen bir cazibe enerjisi seni bekliyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte keyifli kaçamaklar, sanatsal etkinlikler veya birlikte çıkacağın bir sahne senin için romantik bir masala dönüşebilir. Kısacası bu ayın enerjisi tamamen senin, sevgili okur! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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