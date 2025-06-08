9 Haziran - 15 Haziran Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzünde neler oluyor bir bakalım. Mars, Koç burcuna geçiş yaparken seni bir enerji dalgasıyla sarsacak. Bu hareketli enerji, senin gibi ateşli bir burca oldukça tanıdık gelebilir. Tam da bu yüzden bu hafta senin için biraz meydan okuma dolu gibi görünse de, senin gibi güçlü ve kararlı bir duruş sergilemen gerekebilir.

Özellikle de sağlığın konusunda istikrara ihtiyacın olacak. Tedavi ve iyileşme süreçlerinde aceleci olma. İçindeki enerji ve ateşi şifalanmak için kullanmaya odaklan. Kendine inan ve enerjini doğru bir şekilde yönetmeye çalış. Her şeyin üstesinden gelebilecek güçte olduğunu unutma! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…