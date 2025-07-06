7 Temmuz - 13 Temmuz Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, Mars gökyüzünde ilerleyişine devam ederken burcuna adım atıyor ve bu durum enerjini tavan yaptırıyor! Görünen o ki bu hafta seni hiçbir şey yoramayacak. Ancak yine de bu enerji patlamasına dikkat et ve hafta boyunca dinamik ve hareketli olmak için dengeye odaklan.

Tam da bu noktada yüksek enerjinle kalbini aşırı zorlamamalı, ona gereken özeni göstermelisin. Kaslarını da ihmal etme, özellikle bacaklarını. Onlar senin hareket kabiliyetinin temelini oluşturuyorlar, bu yüzden onlara iyi bakmalısın. Ayrıca, Mars'ın burcuna geçişi bağışıklığını da düşürebilir. Bu dönemde vitamin desteğini ihmal etmeme. Hekim tavsiyesi alarak C vitamini, demir, çinko gibi vücut direncini artıran vitamin ve mineralleri tüketmeye özen göster. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…