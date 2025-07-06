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7 Temmuz - 13 Temmuz Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
7 - 13 Temmuz 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 7 Temmuz - 13 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 7 Temmuz - 13 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, kariyerindeki yıldızların parlaklığına Mars'ın burcuna geçmesiyle birlikte bir yıldız daha ekleniyor. Bu hafta ortasından itibaren başlayan enerji patlamasıyla birlikte, adeta bir rüzgar gibi esebilirsin. İş hayatında girişimlerin hız kazanabilir, zira liderlik vasıfların tüm ihtişamıyla ortaya çıkmak istiyor. Yöneticilik, sunum yapma, yeni projeler başlatma gibi konularda adeta bir mıknatıs gibi dikkatleri üzerine çekeceksin. 

Aman dikkat şimdi tüm gözler üzerindeyken aklından çıkarmaman bir şey var: Bu kadar parlak bir ışık bazen egolarla çatışma da yaratabilir. Cesur ama ölçülü adımlar ise başarının anahtarı olacak. Kendine güven ama yönetici değil, lider olmaya odaklan! 

Aşk hayatında ise hafta başında Uranüs'ün İkizler burcuna geçişiyle birlikte, arkadaş çevrenden biriyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Sosyal ortamlarda kalbinin ritmi hızlanabilir, adeta bir aşk maratonunda koşar gibi hissedebilirsin. Aşk, artık daha özgür, daha sıra dışı bir şekilde karşına çıkabilir. Ön yargılarını bir kenara bırak ve hayatın sana yazdığı bu yeni aşk senaryosuna kendini bırak. Kim bilir, belki de hayatının aşkı tam da bu sıra dışı senaryo içinde saklıdır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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