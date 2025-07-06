7 Temmuz - 13 Temmuz Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, kariyerindeki yıldızların parlaklığına Mars'ın burcuna geçmesiyle birlikte bir yıldız daha ekleniyor. Bu hafta ortasından itibaren başlayan enerji patlamasıyla birlikte, adeta bir rüzgar gibi esebilirsin. İş hayatında girişimlerin hız kazanabilir, zira liderlik vasıfların tüm ihtişamıyla ortaya çıkmak istiyor. Yöneticilik, sunum yapma, yeni projeler başlatma gibi konularda adeta bir mıknatıs gibi dikkatleri üzerine çekeceksin.

Aman dikkat şimdi tüm gözler üzerindeyken aklından çıkarmaman bir şey var: Bu kadar parlak bir ışık bazen egolarla çatışma da yaratabilir. Cesur ama ölçülü adımlar ise başarının anahtarı olacak. Kendine güven ama yönetici değil, lider olmaya odaklan!

Aşk hayatında ise hafta başında Uranüs'ün İkizler burcuna geçişiyle birlikte, arkadaş çevrenden biriyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Sosyal ortamlarda kalbinin ritmi hızlanabilir, adeta bir aşk maratonunda koşar gibi hissedebilirsin. Aşk, artık daha özgür, daha sıra dışı bir şekilde karşına çıkabilir. Ön yargılarını bir kenara bırak ve hayatın sana yazdığı bu yeni aşk senaryosuna kendini bırak. Kim bilir, belki de hayatının aşkı tam da bu sıra dışı senaryo içinde saklıdır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…