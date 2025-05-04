5 Mayıs - 11 Mayıs Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzündeki enerjiler; Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu atmışlık açı sayesinde enerji dolu günlere işaret ediyor. Ancak bu enerji fazlalığı, kontrolsüz kullanıldığında bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, bu hafta enerjini dikkatli bir şekilde yönetmen gerekiyor.

Enerjini spor yaparak atmayı düşünüyorsan, biraz dikkatli olmanda fayda var. Çünkü bu hafta, aşırı egzersiz veya ani hareketler, kas yorgunluklarına veya hatta daha ciddi sakatlıklara neden olabilir. Belki de durulmak için bedenini topraklaman gerekiyordur, ne dersin? Özellikle hafta sonuna doğru haftanın stresini ve enerjisini atmak için doğaya dokunmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…