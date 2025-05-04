5 Mayıs - 11 Mayıs Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta aşk hayatında sıra dışı bir enerji dalgalanmaları yaşayabilirsin. Zira, gökyüzündeki iki büyük güç, Venüs ve Plüton, birbirleriyle atmışlık bir açı oluşturarak. Yani ilişkilerde derin çekimler ve ruhsal dönüşümler yaşayacaksın! Böylece belki de hiç aklına gelmeyecek biri, kalbini hızlandıracak ve seni derinden etkileyecek.

Dahası, bu hafta romantik bir jest ya da bir tebessümle, duygusal anlamda yeni bir sayfa açabilirsin. Belki de bir çiçek, belki de bir hediye, belki de sadece bir gülümseme... Kim bilir? Ama görünen o ki, aşka kapılmanın tam zamanı geldi. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…