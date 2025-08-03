4 Ağustos - 10 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta senin için oldukça hareketli ve düşündürücü geçecek gibi görünüyor. Gökyüzündeki hareketlilik, Merkür'ün geri hareketine burcunda devam edişi seni derin düşüncelere sevk edebilir. Kendini her zamankinden daha çok sorgulayabilir, geçmişte yaşadığın olayları yeniden değerlendirebilirsin.

Bir zamanlar geri çevirdiğin bir iş teklifi, eski bir ekip ya da daha önce reddettiğin bir fırsat yeniden kapını çalabilir. Ancak, Güneş ile Jüpiter karesinin etkisiyle, hızlı büyüme arzusu seni yanılgıya düşürebilir. Bu yüzden ayağın yere sağlam basmalı, adımlarını dikkatlice atmalısın.

Aşk hayatında ise Kova Dolunayı'nın tam da ilişki evinde gerçekleşiyor olması, bir ilişkinin tamamlanabileceği, netleşebileceği ya da yeni bir döneme geçilebileceği anlamına geliyor. Bu arada Ay ile Venüs üçgeni, seni ışıltınla parlatıyor. Bu da eski bir aşkın seni araması ve bu kez işlerin başka türlü gelişmesini mümkün kılıyor. Kısacası gökyüzündeki tüm bu hareketliliğin sonucunda eğer kalbin boşsa, yeni biri hayatına 'tanıdık bir hisle' girebilir. Eski ya da yeni biriyle derin bir aşkın seni saracağı ise aşikar. Üstelik kalıcı bir aşkın kollarına atılmak üzere olabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…