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4 Ağustos - 10 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
4 - 10 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 4 Ağustos - 10 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 4 Ağustos - 10 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta senin için oldukça hareketli ve düşündürücü geçecek gibi görünüyor. Gökyüzündeki hareketlilik, Merkür'ün geri hareketine burcunda devam edişi seni derin düşüncelere sevk edebilir. Kendini her zamankinden daha çok sorgulayabilir, geçmişte yaşadığın olayları yeniden değerlendirebilirsin.

Bir zamanlar geri çevirdiğin bir iş teklifi, eski bir ekip ya da daha önce reddettiğin bir fırsat yeniden kapını çalabilir. Ancak, Güneş ile Jüpiter karesinin etkisiyle, hızlı büyüme arzusu seni yanılgıya düşürebilir. Bu yüzden ayağın yere sağlam basmalı, adımlarını dikkatlice atmalısın.

Aşk hayatında ise Kova Dolunayı'nın tam da ilişki evinde gerçekleşiyor olması, bir ilişkinin tamamlanabileceği, netleşebileceği ya da yeni bir döneme geçilebileceği anlamına geliyor. Bu arada Ay ile Venüs üçgeni, seni ışıltınla parlatıyor. Bu da eski bir aşkın seni araması ve bu kez işlerin başka türlü gelişmesini mümkün kılıyor. Kısacası gökyüzündeki tüm bu hareketliliğin sonucunda eğer kalbin boşsa, yeni biri hayatına 'tanıdık bir hisle' girebilir. Eski ya da yeni biriyle derin bir aşkın seni saracağı ise aşikar. Üstelik kalıcı bir aşkın kollarına atılmak üzere olabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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