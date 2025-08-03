4 Ağustos - 10 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta senin için adeta bir aşk rüzgarı estirecek gibi görünüyor. Gökyüzünde yaşanan hareketlilik, aşk hayatına da yansıyacak. Kova Dolunayı'nın tam da ilişki evinde gerçekleşiyor olması, aşk hayatında bazı kapıların sonuna kadar açılacağının işareti. Belki bir ilişkinin sona erme zamanı gelmiştir ya da belki de bir ilişki tam anlamıyla netleşir. Kim bilir, belki de yeni bir aşk dönemine adım atarsın.

Ama bu hafta sadece bununla da sınırlı değil. Ay ile Venüs arasındaki üçgen, adeta senin için bir ışıltı feneri olacak. Bu ışıltı, eski bir aşkın gözlerini yeniden senin üzerine çevirmesine sebep olabilir. Belki de bu kez işler daha farklı gelişir ve eski bir aşk, yeni bir başlangıç olur. Tabii eğer kalbinde şu anda boş bir yer varsa, bu hafta yeni birinin hayatına girmesi çok olası. Üstelik bu yeni kişi, sana tanıdık bir his verebilir. Belki de eski bir dost, belki de hiç tanımadığın biri... Kim olduğu şu an için belirsiz olsa da, onunla yaşayacağın aşkın derin ve kalıcı olacağına hiç şüphe yok. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…