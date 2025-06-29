30 Haziran - 6 Temmuz Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta senin için oldukça enerjik geçecek! Haftanın başında Venüs ve Uranüs'ün kavuşumu, durmaksızın hareket etmeyi istemene yol açabilir. Bu durum, spor ve egzersizlerini yaparken daha dikkatli olman gerektiğine işaret ediyor. Isınma ve esneme hareketlerini atlamadan yapman, enerjini korumanı sağlarken haftanın yoğun temposuna da ayak uydurmanı sağlayacaktır.

Hafta sonu ise sosyal çevrenle vakit geçirerek moralini de yükseltebilirsin. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var; aşırı yorgunluklardan kaçınman. Hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın için, enerjini dikkatli bir şekilde kullanman ve kendine dinlenme zamanı ayırman oldukça önemli. Bu arada enerjini eğlenmeye de ayırsan, iyi edersin! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…