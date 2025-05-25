26 Mayıs - 1 Haziran Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta senin için oldukça ilginç gelişmeler bekliyor. Gökyüzünde gerçekleşen Güneş ile Merkür'ün kavuşumu, zihinsel bir parlaklık ve aydınlanmayı da beraberinde getirecek. Bu, düşüncelerini daha net bir şekilde ifade etmene ve kararlarını daha hızlı bir şekilde almana yardımcı olacak.

Fakat dikkat! Bu hafta ekran karşısında geçirdiğin uzun saatler, gözlerini ve başını fazlaca yorabilir. Teknolojiyle olan bu yakın ilişkin, sağlığını tehdit edebilir. Sahi, en son ne zaman teknoloji detoksunu ya da ruhsal bir arınmayı denedin? Bize soracak olursan, bu hafta dinlenmenin ve biraz da sıfırlanmanın zamanı geldi. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…