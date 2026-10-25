article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Aslan Burcu chevron-right-grey 26 Ekim - 1 Kasım Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 26 Ekim - 1 Kasım haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, hafta kariyerde yükselen dolunayla iş yoğunluğunu sırt, omuz ve kalp çevrene bindirebilir. Mars ve Jüpiter burcunda olduğundan enerjin yüksek, ancak bunu aşırı kullanıp kasları zorlamak kolay. İlk günlerde kısa bir esneme gerginliği çözer. Güneş ile Plüton'un birbirine kare yaptığı anlarda başında ağırlık ve çene sıkma hissedebilirsin; kısa bir mola ver ve açık havaya çık. Geri giden Merkür yüzünden bir sağlık kontrolü için randevu almak ya da tahlil sonucunu tekrar incelemek yerinde olur. Hafta ortasında Ay'ın İkizler'e geçmesiyle sosyal temposu yüksek günler başlıyor; uykunu ihmal etme. Hafta sonunda yemeğini erkenden bitirip hafif bir gezintiye çık. Gün sonunda sırtını duvara dayayıp kollarını yukarı uzatmak omurganı rahatlatır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Aslan burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın