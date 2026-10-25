Sevgili Aslan, hafta kariyerde yükselen dolunayla iş yoğunluğunu sırt, omuz ve kalp çevrene bindirebilir. Mars ve Jüpiter burcunda olduğundan enerjin yüksek, ancak bunu aşırı kullanıp kasları zorlamak kolay. İlk günlerde kısa bir esneme gerginliği çözer. Güneş ile Plüton'un birbirine kare yaptığı anlarda başında ağırlık ve çene sıkma hissedebilirsin; kısa bir mola ver ve açık havaya çık. Geri giden Merkür yüzünden bir sağlık kontrolü için randevu almak ya da tahlil sonucunu tekrar incelemek yerinde olur. Hafta ortasında Ay'ın İkizler'e geçmesiyle sosyal temposu yüksek günler başlıyor; uykunu ihmal etme. Hafta sonunda yemeğini erkenden bitirip hafif bir gezintiye çık. Gün sonunda sırtını duvara dayayıp kollarını yukarı uzatmak omurganı rahatlatır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…