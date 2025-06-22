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23 Haziran - 29 Haziran Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
23 - 29 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 23 Haziran - 29 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Haziran - 29 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, yeni haftaya enerji dolu bir başlangıç yapıyorsun! Güneş ve Jüpiter’in mükemmel uyumu, kariyer sahneni adeta bir Broadway oyununa çeviriyor. Bu hafta başında, kariyerinde seni bir adım öne çıkaracak bir teklif, övgü ya da belki de tüm gözleri üzerine çekecek bir proje seni bekliyor olabilir. Böylece iş hayatında adeta bir yıldız gibi parlayabilirsin!

Hafta ortasında ise Merkür'ün burcuna geçmesiyle birlikte, kendini ifade etme konusunda daha rahat hissetmeye başlayabilirsin. Bu durum, doğuştan gelen liderlik yeteneğini daha da güçlendirebilir. Sözlerinle etrafındakileri etkileyebilir, fikirlerini daha açık ve net bir şekilde ifade edebilirsin.

Aşk hayatında ise hafta sonuna doğru biraz dikkatli olman gerekebilir. Merkür ile Plüton arasındaki karşıtlık, özellikle güç dengeleri konusunda seni biraz zorlayabilir. Sevdiğin kişi üzerinde baskı kurmamaya özen göster, bu dönemde daha anlayışlı ve sabırlı olman gerekebilir. Tabii bekarsan, yeni biriyle tanışsan bile hemen duygusal bir bağ kurmak zorunda değilsin. Kendine ve karşındaki kişiye biraz zaman tanı, her şeyin doğal akışında ilerlemesine izin ver. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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