23 Haziran - 29 Haziran Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta biraz sert rüzgarlar esebilir hayatında! Bu yüzden biraz daha dikkatli olasan iyi edersin. Zira Merkür ile Plüton arasında bir karşıtlık, özellikle güç dengeleri konusunda seni biraz zorlayabilir. Gökyüzündeki gerginlik ise bekar ve zaten bir birlikteliği olan Aslan burçlarının hayatına bambaşka etki edebilir.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerin üzerinde baskı kurmamaya özen göstermelisin. Bu dönemde daha anlayışlı ve sabırlı olman gerekebilir. Unutma, herkesin kendi hızında ilerlemesi gerekiyor ve bu, ilişkinin sağlığı için çok önemli.

Öte yandan bekar bir Aslan'san, yeni biriyle tanışsan bile hemen duygusal bir bağ kurmak zorunda değilsin. Kendine ve karşındaki kişiye biraz zaman tanı, her şeyin doğal akışında ilerlemesine izin ver. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…