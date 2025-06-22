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23 Haziran - 29 Haziran Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
23 - 29 Haziran 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 23 Haziran - 29 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 23 Haziran - 29 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta biraz sert rüzgarlar esebilir hayatında! Bu yüzden biraz daha dikkatli olasan iyi edersin. Zira Merkür ile Plüton arasında bir karşıtlık,  özellikle güç dengeleri konusunda seni biraz zorlayabilir. Gökyüzündeki gerginlik ise bekar ve zaten bir birlikteliği olan Aslan burçlarının hayatına bambaşka etki edebilir. 

Eğer bir ilişkin varsa, partnerin üzerinde baskı kurmamaya özen göstermelisin. Bu dönemde daha anlayışlı ve sabırlı olman gerekebilir. Unutma, herkesin kendi hızında ilerlemesi gerekiyor ve bu, ilişkinin sağlığı için çok önemli.

Öte yandan bekar bir Aslan'san, yeni biriyle tanışsan bile hemen duygusal bir bağ kurmak zorunda değilsin. Kendine ve karşındaki kişiye biraz zaman tanı, her şeyin doğal akışında ilerlemesine izin ver. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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