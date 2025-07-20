21 Temmuz - 27 Temmuz Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta burcunda bir Yeni Ay doğacak, bu da senin için 'yeni bir ben' demenin zamanı geldiğini işaret ediyor! Öte yandan bu aralar Güneş de seni destekliyor ve sahne artık tamamen senin oluyor. Kendine olan inancını tazeleme ve yeni kararlar alma zamanı geldi çattı. Kendine yatırım yapabileceğin her alanda; görünüm, imaj, kişisel hedefler ya da kariyer... Bu hafta yeniden şekillenmeye hazır olsan iyi olur!

Bu noktada, Güneş’in Satürn ile kurduğu destekleyici açı, finansal alanda istikrar kurma çabalarını destekliyor. Artık daha sağlam adımlar atma ve kararlılıkla ilerleme zamanı. Bu durum, yatırım yapma, bütçe planı oluşturma ya da bir iş modeli geliştirme açısından büyük bir avantaj. Tabii bunun için yenilenmeye, kendine hatırım yapmaya ve kontrolü elden bırakmamaya odaklanmalısın. Çünkü ancak bu sayede kazanan sen olabilirsin.

Aşk hayatında ise Yeni Ay, taze başlangıçlar için adeta evrenin davetiyesi gibi. Kalbin boşsa, bu hafta seni bir bakışta etkileyebilecek biriyle tanışabilirsin. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen partnerle birlikte alınacak önemli bir karar, ilişkinin yönünü daha ciddi ve somut bir yöne çevirebilir. Kısacası, bu hafta senin için yeni başlangıçlar, kararlar ve belki de aşk dolu anlar getirebilir. Kendine olan inancını tazelemek ve hayatında yeni bir sayfa açmak için mükemmel bir zaman! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…