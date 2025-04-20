21 Nisan - 27 Nisan Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta bedenini hareket ettirmeyi unutmamalısın. Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay ile birlikte yoğun iş temposuna dalıp gidebilirsin. Haliyle çokça yorulabilir ve kendini biraz halsiz de hissedebilirsin.

Tam da bu noktada kas ve eklem sağlığını korumak önemli olacak. Uzun süreli hareketsizlikten ya da ağır hareketten kaçınsan iyi edersin. Esneme ve kemiklerini güçlendirme hareketlerini ise ihmal etmemelisin. Bedeninin sesine kulak ver, sinyalleri takip et! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...