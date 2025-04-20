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21 Nisan - 27 Nisan Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
21 - 27 Nisan 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 21 Nisan - 27 Nisan haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta bedenini hareket ettirmeyi unutmamalısın. Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay ile birlikte yoğun iş temposuna dalıp gidebilirsin. Haliyle çokça yorulabilir ve kendini biraz halsiz de hissedebilirsin. 

Tam da bu noktada kas ve eklem sağlığını korumak önemli olacak. Uzun süreli hareketsizlikten ya da ağır hareketten kaçınsan iyi edersin. Esneme ve kemiklerini güçlendirme hareketlerini ise ihmal etmemelisin. Bedeninin sesine kulak ver, sinyalleri takip et! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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