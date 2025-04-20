21 Nisan - 27 Nisan Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta aşk konusunda her zamankinden çok daha temkinli olabilirsin. Duygularını kontrol etmekte başarılı olacağın bir dönemdesin. Haliyle yeni bir ilişkiye atılmak konusunda aceleci davranmayacaksın. Hatta, önce tüm kriterlerine uymasını ve kalbinizin ritminin eş olmasını bekleyeceksin.

Tabii duygularından emin olana kadar beklemen gereken bu dönemde mutluluğu garantilemek de isteyeceksin. Elbette bu hiçbirimiz için mümkün değil, ama son kararlarınla sevgiye ulaşacak gibi görünüyorsun. Tam da bu noktada flörtler uzun sürecek, ilişkilerde ise güvenin tazelenmesi ve aşkın yeniden tutku ile buluşması söz konusu olacak. Ne diyelim, zamanı geldiğinde aşk sarsın bacayı! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...