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21 Nisan - 27 Nisan Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
21 - 27 Nisan 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 21 Nisan - 27 Nisan haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 21 Nisan - 27 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta aşk konusunda her zamankinden çok daha temkinli olabilirsin. Duygularını kontrol etmekte başarılı olacağın bir dönemdesin. Haliyle yeni bir ilişkiye atılmak konusunda aceleci davranmayacaksın. Hatta, önce tüm kriterlerine uymasını ve kalbinizin ritminin eş olmasını bekleyeceksin. 

Tabii duygularından emin olana kadar beklemen gereken bu dönemde mutluluğu garantilemek de isteyeceksin. Elbette bu hiçbirimiz için mümkün değil, ama son kararlarınla sevgiye ulaşacak gibi görünüyorsun. Tam da bu noktada flörtler uzun sürecek, ilişkilerde ise güvenin tazelenmesi ve aşkın yeniden tutku ile buluşması söz konusu olacak. Ne diyelim, zamanı geldiğinde aşk sarsın bacayı! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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