Sevgili Aslan, burcunda buluşmaya yaklaşan Mars ve Jüpiter içindeki ateşi körüklüyor ama kalbine ve sırtına fazla yüklenme; yoğun bir antrenmandan önce iyice ısın. Haftanın ortasında retro Merkür'ün Güneş'le yan yana gelmesi dördüncü evinde göğsünde ve midende yanma hissi uyandırabilir; baharatlı ve ağır yemeklerden uzak dur. Ay'ın Başak'a geçtiği günlerde bağırsak düzenine ve beslenme alışkanlıklarına özen göstermen gerekiyor. Dokuzuncu evindeki geri hareketli Satürn ile Neptün kalça kaslarında ve bacak arkasında sertlik bırakabilir. Uykunu düzenli tut, ağır kaldırmaktan ve ani hareketlerden kaçın, güne esneyerek başla. Akşam hafif bir yürüyüşten sonra ılık bir içecek tüketmek hem sindirimi hem uykuyu destekler. Gün içinde omuz çevirme hareketleri sırtını rahatlatır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…