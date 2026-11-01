Sevgili Aslan, burcunda buluşmaya yaklaşan Mars ve Jüpiter cömertliğini ve özgüvenini büyütüyor; hafta başında hediye, ikram ve gösterişli harcamalara bir tavan koymak iyi olur. Haftanın ortasında retro Merkür'ün Güneş'le yan yana gelmesi dördüncü evinde evle, aileyle ya da konutla ilgili eski bir gideri yeniden hatırlatıyor. Ay'ın Başak'a geçtiği günlerde ikinci evi gelirini ve harcama düzenini gözden geçirmen için uygun zemin hazırlıyor. Üçüncü evinde yavaşlayan ve geri giden Venüs çevrenle yapılan para konuşmalarını yumuşatıyor, Venüs'ün Jüpiter'le kurduğu destekleyici açı beklenen bir ödemenin netleşmesine yardım ediyor. Büyük bir alışverişi hafta sonuna bırakmak, sürprizler için ayrı bir yedek ayırmak seni korur. Gelecek hafta için küçük bir plan yapmak da iyi gelir.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…