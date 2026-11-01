Sevgili Aslan, hafta Ay'ın burcunda Mars ve Jüpiter'e kavuşmasıyla başlıyor; bu yoğun enerji özgüvenini yükseltirken aşırı vaatlerden uzak durmanı da istiyor. Haftanın ortasında retro Merkür'ün Güneş'le yan yana gelmesi dördüncü evinde ev, aile ya da geçmişten kalan bir konunun yeniden açılmasına yol açabilir. Ay'ın Başak'a geçtiği günlerde ikinci evi gelir ve değer konularını öne çıkarıyor. Hafta sonunda yeni döneme hazırlanırken içindeki sesi dinle.

Maddi olarak ev ya da konutla ilgili bir gider Merkür retrosu yüzünden ertelenebilir. Venüs'ün Jüpiter'le kurduğu destekleyici açı çevrenle yapacağın bir para konuşmasını yumuşatıyor; cömertliğine sınır koymak seni korur.

Peki ya aşk? Üçüncü evinde yavaşlayan ve geri giden Venüs çevrenden gelen eski bir cümleyi, belki de yarım kalmış bir yazışmayı akla getiriyor. Hafta sonunda Ay ve Venüs'ün kavuşması partnerine açık bir cümle kurmanı kolaylaştırır. Bekar Aslan ise burcundaki kalabalık enerjiyle dikkat toplayacak ama ilk heyecanı kalıcı bir bağla karıştırmamalı.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…