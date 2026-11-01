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Aslan Burcu right-white
2 - 8 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 2 Kasım - 8 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Kasım - 8 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, hafta Ay'ın burcunda Mars ve Jüpiter'e kavuşmasıyla başlıyor; bu yoğun enerji özgüvenini yükseltirken aşırı vaatlerden uzak durmanı da istiyor. Haftanın ortasında retro Merkür'ün Güneş'le yan yana gelmesi dördüncü evinde ev, aile ya da geçmişten kalan bir konunun yeniden açılmasına yol açabilir. Ay'ın Başak'a geçtiği günlerde ikinci evi gelir ve değer konularını öne çıkarıyor. Hafta sonunda yeni döneme hazırlanırken içindeki sesi dinle.

Maddi olarak ev ya da konutla ilgili bir gider Merkür retrosu yüzünden ertelenebilir. Venüs'ün Jüpiter'le kurduğu destekleyici açı çevrenle yapacağın bir para konuşmasını yumuşatıyor; cömertliğine sınır koymak seni korur.

Peki ya aşk? Üçüncü evinde yavaşlayan ve geri giden Venüs çevrenden gelen eski bir cümleyi, belki de yarım kalmış bir yazışmayı akla getiriyor. Hafta sonunda Ay ve Venüs'ün kavuşması partnerine açık bir cümle kurmanı kolaylaştırır. Bekar Aslan ise burcundaki kalabalık enerjiyle dikkat toplayacak ama ilk heyecanı kalıcı bir bağla karıştırmamalı.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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