2 Haziran - 8 Haziran Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta kozmik enerjilerin dansı oldukça ilginç bir şekilde şekilleniyor. Güneş ile Merkür'ün gökyüzünde bir araya gelerek oluşturduğu kavuşum, zihinsel parlaklık ve keskin bir zeka vadediyor. Ancak bu durumun bir yan etkisi olarak, ekran karşısında geçirdiğin saatlerin artması gözlerini ve başını fazlaca yorabilir.

Gözlerindeki bu yorgunluk, sadece ekran karşısında geçirdiğin uzun saatlere bağlı bir göz tembelliği olmayabilir. Aslında, bu durum 'göremediğin' duygularının bir yansıması olabilir. İçinde bir yerlerde bastırdığın, belki de farkında bile olmadığın duygular, baş ağrısı şeklinde kendini gösterebilir.

Bu hafta kendine biraz daha zaman ayırıp duygusal dünyanla daha fazla ilgilenmeye ne dersin? Bu sayede kendini bulabilir, ne istediğini de anlayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…