19 Mayıs - 25 Mayıs Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta kariyer yolunda ilerlerken alışılmışın dışına çıkmaya ne dersin? Biliyorsun ki hayat, beklenmedik fırsatlarla dolu ve bu hafta, senin için bu fırsatlar özellikle teknoloji ve yaratıcılıkla ilgili projelerde karşına çıkabilir. Tam bu noktada, 24 Mayıs'ta meydana gelecek olan Güneş ile Uranüs üçgeni, kariyerindeki beklenmedik bir yükselişi tetikleyebilir.

Güneş'in İkizler burcuna geçişiyle birlikte ise sosyal çevren de hareketlenmeye başlıyor. Hafta boyunca yeni insanlarla tanışma ve yeni bağlantılar kurma fırsatı bulabilirsin. Bu bağlantılar, hem iş hem de kişisel hayatında sana destek olabilir, bizden söylemesi!

Aşk hayatında ise, 22 Mayıs'ta kapını Venüs ile Mars üçgeni çalacak. Bu astrolojik olay, tutkulu bir yakınlaşmayı beraberinde getirebilir. Belki de uzun zamandır dikkatini çeken kişiyle aranda bir şeyler olabilir. Ancak bu enerjiyi yönetirken dikkatli olman şart. Zira aşk, bazen karmaşık olabilir ve bu enerjiyi kontrol altında tutmak, ilişkilerinde daha sağlıklı bir yol izlemen için önemli olabilir. Söz konusu aşk da olsa bilinçli adımlar arttığından emin ol. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...