19 Mayıs - 25 Mayıs Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu haftanın tam kalbinde, çarşamba günü, gökyüzünde bir aşk dansı başlıyor. Venüs ile Mars arasında oluşacak olan üçgen, kapına tutku dolu bir aşk getirebilir. Belki de gözünü bir süredir üzerinden alamadığın o özel kişiyle aranda, beklenmedik bir yakınlaşma olabilir.

Ancak, bu durumun heyecanına kapılıp da kendini tamamen bu enerjiye bırakmamanda fayda var. Unutma ki, aşk her ne kadar güzel ve heyecan verici olsa da, bazen de karmaşık ve anlaşılmaz bir hal alabilir. Bu yüzden, bu enerjiyi kontrol altında tutmak ve bilinçli adımlar atmak, ilişkilerinde daha sağlıklı bir yol izlemen için oldukça önemli olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...