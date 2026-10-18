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Aslan Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 19 Ekim - 25 Ekim haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, yakın bağlardan gelen baskıyı sırt ve omuz çevrene yansıtabilecek bir hafta başı seni bekliyor; Venüs ile Plüton arasındaki kare bunun tetikleyicisi. Uzun süre aynı pozisyonda kalmamak ve omuzları gevşetmek rahatlatır. Güneş'in dördüncü evine geçişi göğüs ve mide çevresinde evdeki gerginlikle ilgili hassasiyet yaratabilir, akşam yemeğini erken ye. Geri hareketine geçen Merkür döneminde evde sakin bir ortam oluşturmak uykunu korur. Ilık duşlar ve hafif yürüyüşler iyi gelir. Hafta sonu ekran süreni kısmak ve bol su içmek de enerjini dengeler. Ağır çantaları tek omuzda taşımamak ve masa başında dik oturmak sırt yükünü azaltır. Akşam kollarını yukarı uzatıp yavaşça esnemek gevşemene yardım eder. Yatmadan önce ışıkları kıs.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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