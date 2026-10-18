Sevgili Aslan, yakın bağlardan gelen baskıyı sırt ve omuz çevrene yansıtabilecek bir hafta başı seni bekliyor; Venüs ile Plüton arasındaki kare bunun tetikleyicisi. Uzun süre aynı pozisyonda kalmamak ve omuzları gevşetmek rahatlatır. Güneş'in dördüncü evine geçişi göğüs ve mide çevresinde evdeki gerginlikle ilgili hassasiyet yaratabilir, akşam yemeğini erken ye. Geri hareketine geçen Merkür döneminde evde sakin bir ortam oluşturmak uykunu korur. Ilık duşlar ve hafif yürüyüşler iyi gelir. Hafta sonu ekran süreni kısmak ve bol su içmek de enerjini dengeler. Ağır çantaları tek omuzda taşımamak ve masa başında dik oturmak sırt yükünü azaltır. Akşam kollarını yukarı uzatıp yavaşça esnemek gevşemene yardım eder. Yatmadan önce ışıkları kıs.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…