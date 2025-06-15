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16 Haziran - 22 Haziran Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
16 - 22 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 16 Haziran - 22 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Haziran - 22 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor! Kariyer ve finansal durumunla ilgili önemli kararlar alman gereken bir döneme giriyorsun. Mars'ın Başak burcuna geçişi, biraz daha maddi konulara odaklanman gerektiğini işaret ediyor. Harcamaların konusunda biraz mı aşırıya kaçtın ne? Eğer öyleyse, bu hafta bütçenle ilgili düzenlemeler yapmanın tam zamanı. Belki biraz tasarruf yapmayı düşünmelisin, ne dersin?

Haftanın en büyük desteği ise Güneş ile Chiron uyumu sayesinde kendini hissettirecek. Özellikle uzun vadeli hedeflerin konusunda kendini daha güvende hissedeceksin. Bu süreçte yurt dışı veya akademi ile bağlantılı işlerin varsa, beklenmedik destek göreceksin. Bu, belki de akademik kariyerinde yeni bir adım atma fırsatı olabilir!

Aşk hayatında ise, Neptün'ün retrosu biraz daha gerçekçi olman gerektiğini gösteriyor. Eğer karşındaki kişiye fazla anlam yüklüyorsan, hayal kırıklığına uğrama riskin var. Bu hafta, ilişkilerinde daha gerçekçi olmayı hedeflemelisin. Belki de bu, ilişkinin sağlığı için gereken bir adımdır. Unutma, her zaman olduğu gibi, yıldızların sana rehberlik etmesine izin ver! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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