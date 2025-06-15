16 Haziran - 22 Haziran Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta seninle biraz ciddi konuşmamız gerekiyor. Gökyüzündeki en büyük hayalperestlerden biri olan Neptün, geri gidişine devam ediyor ve bu, senin de biraz daha ayaklarını yere basman gerektiği anlamına geliyor.

Evet, biliyoruz senin için herkes özel ve herkesin içinde bir ışık var. Ama belki de bu hafta, biraz daha gerçekçi olmayı denemen gerekiyor. Karşındaki kişiye fazla anlam yüklemek, sonunda hayal kırıklığına uğramana neden olabilir.

Bu hafta, ilişkilerinde daha gerçekçi olmayı hedeflemelisin. Belki de bu, ilişkinin sağlığı için gereken bir adımdır. Kim bilir, belki de bu gerçekçilik, ilişkinin daha sağlıklı ve daha güçlü olmasını sağlar. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…