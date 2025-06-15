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16 Haziran - 22 Haziran Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
16 - 22 Haziran 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 16 Haziran - 22 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 16 Haziran - 22 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta seninle biraz ciddi konuşmamız gerekiyor. Gökyüzündeki en büyük hayalperestlerden biri olan Neptün, geri gidişine devam ediyor ve bu, senin de biraz daha ayaklarını yere basman gerektiği anlamına geliyor.

Evet, biliyoruz senin için herkes özel ve herkesin içinde bir ışık var. Ama belki de bu hafta, biraz daha gerçekçi olmayı denemen gerekiyor. Karşındaki kişiye fazla anlam yüklemek, sonunda hayal kırıklığına uğramana neden olabilir.

Bu hafta, ilişkilerinde daha gerçekçi olmayı hedeflemelisin. Belki de bu, ilişkinin sağlığı için gereken bir adımdır. Kim bilir, belki de bu gerçekçilik, ilişkinin daha sağlıklı ve daha güçlü olmasını sağlar. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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