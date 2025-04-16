14 Nisan - 20 Nisan Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu haftaya dingin başlayacak ancak sonunda hırslı ve aceleci olacaksın. Yani zaman zaman duygusal iniş çıkışlar da yaşayabilir, kimi zaman da koşturmaktan kendine vakit de bulamayabilirsin. İşte bunu yapmamalısın.

18 Nisan'da Mars burcuna geçip içindeki hırsı ve arzuyu uyandırsa da kendine iyi bakmalısın. Sağlığını, beslenmeni ve düzenini ihmal etmemeli, aksatmamalısın. Hayallerini gerçekleştirmek için acele ederken sağlığını riske atmak yapacağın en büyük hata olacaktır.

Hatta bize sorarsan, daha başarılı ve hedeflerine ulaşmak için hırslı olduğun bu dönemi, kendine daha fazla dikkat ederek geçirmeyi tercih etmelisin. Böylece ruhen ulaşmak istediğin yere varman bedenen de mümkün olur. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...