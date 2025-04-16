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14 Nisan - 20 Nisan Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Sağlık aceleye gelmez. Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 14 Nisan - 20 Nisan haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu haftaya dingin başlayacak ancak sonunda hırslı ve aceleci olacaksın. Yani zaman zaman duygusal iniş çıkışlar da yaşayabilir, kimi zaman da koşturmaktan kendine vakit de bulamayabilirsin. İşte bunu yapmamalısın. 

18 Nisan'da Mars burcuna geçip içindeki hırsı ve arzuyu uyandırsa da kendine iyi bakmalısın. Sağlığını, beslenmeni ve düzenini ihmal etmemeli, aksatmamalısın. Hayallerini gerçekleştirmek için acele ederken sağlığını riske atmak yapacağın en büyük hata olacaktır. 

Hatta bize sorarsan, daha başarılı ve hedeflerine ulaşmak için hırslı olduğun bu dönemi, kendine daha fazla dikkat ederek geçirmeyi tercih etmelisin. Böylece ruhen ulaşmak istediğin yere varman bedenen de mümkün olur. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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