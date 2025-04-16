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14 Nisan - 20 Nisan Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Planınız var mı? Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 14 Nisan - 20 Nisan haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 14 Nisan - 20 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta önce plan yapacak sonra bir anda hırslarına kapılıp hedefine ulaşmak için aceleyle harekete geçeceksin. Zira, 18 Nisan'da Mars burcuna geçiş yapacak ve hedeflerine ulaşma arzun artacak. 

Tam da bu noktada en çok, hırslarını uyandıran ve seni rekabete sokan Mars'tan güç alacaksın. Ancak kendine olan güvenin ve ilerleme arzun da yolunu açacak. Bunun için hedef belirlemen önemli. Henüz haftanın başında yeni bir yol ve rota çizersen, hedefine kolayca ulaşabilirsin. 

Belki hayallerinin, gerçekleşmesi zor görülen düşüncelerin de peşinden koşabilirsin bu hafta! Başarılı olacağından emin isen tereddüt etmemelisin. Hatta zaman zaman gerekli olduğu kadar risk almayı da düşünmelisin. Tüm bunların yanında aşk için başarıdan vazgeçebileceğin bir an da olabilir. Hırsların romantik konulara yönelirse işi gücü bırakıp aşkı yaşamayı isteyebilirsin. Bizden söylemesi! Haftaya görüşünceye dek şans seninle olsun...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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