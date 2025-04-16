14 Nisan - 20 Nisan Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta önce plan yapacak sonra bir anda hırslarına kapılıp hedefine ulaşmak için aceleyle harekete geçeceksin. Zira, 18 Nisan'da Mars burcuna geçiş yapacak ve hedeflerine ulaşma arzun artacak.

Tam da bu noktada en çok, hırslarını uyandıran ve seni rekabete sokan Mars'tan güç alacaksın. Ancak kendine olan güvenin ve ilerleme arzun da yolunu açacak. Bunun için hedef belirlemen önemli. Henüz haftanın başında yeni bir yol ve rota çizersen, hedefine kolayca ulaşabilirsin.

Belki hayallerinin, gerçekleşmesi zor görülen düşüncelerin de peşinden koşabilirsin bu hafta! Başarılı olacağından emin isen tereddüt etmemelisin. Hatta zaman zaman gerekli olduğu kadar risk almayı da düşünmelisin. Tüm bunların yanında aşk için başarıdan vazgeçebileceğin bir an da olabilir. Hırsların romantik konulara yönelirse işi gücü bırakıp aşkı yaşamayı isteyebilirsin. Bizden söylemesi! Haftaya görüşünceye dek şans seninle olsun...